Καιρός - Ζιακόπουλος: «Ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης φέρνουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας»

Για επικράτηση σχεδόν χειμωνιάτικου καιρού τις επόμενες ημέρες, κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Ήδη το προηγούμενο διάστημα, πλήθος μετεωρολόγων είχαν προειδοποιήσει για την την πιθανότητα νέας κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα, την οποία θα συνοδεύσουν έντονα έως ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του ιστότοπο, για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, εξηγεί αρχικά πως «ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης έχουν μεταφερθεί στην Α-ΒΑ Ευρώπη, με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και γενικότερα την επικράτηση σχεδόν χειμωνιάτικου καιρού».

Παράλληλα στη χώρα σήμερα, σημειώνει πως «ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Ν. Πελοπόννησο και πιθανώς στο Ν. Ιόνιο, τη Δ. Κρήτη και την κεντροανατολική Μακεδονία. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής».

Ωστόσο στην ανάρτησή του, επισημαίνει πως το σκηνικό αλλάζει από τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονες βροχές και καταιγίδες.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

«Την Τετάρτη (15/10), προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και πιθανώς στην Κρήτη. Οι άνεμοι μόνο στο Α. Αιγαίο και το Καρπάθιο θα φθάσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Πέμπτη (16/10), τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. τη Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΝΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Ιόνιο).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αργά τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή και στη διάρκεια της Παρασκευής (17/10) στη Δ-ΒΔ Ελλάδα είναι αρκετά πιθανό να εκδηλωθούν αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες. Προφανώς, αυτό θα γίνει πιο ξεκάθαρο στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στον προσωπικό του ιστότοπο.