Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν βροχές και καταιγίδες το νέο 24ωρο στη χώρα

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού σημειώνεται στη χώρα τις τελευταίες ώρες, με έντονα φαινόμενα να έχουν ξεκινήσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές.

Στη δική του πρόγνωση για το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας στον προσωπικό του ιστότοπο, ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, αναφέρει πως το επόμενο τριήμερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται προς τη χώρα, θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες πλήθος περιοχών.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει αρχικά στην πρόγνωσή του, την Τρίτη «βαρομετρικό χαμηλό που κινείται προς το Αιγαίο θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες βασικά τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα».

«Παράλληλα, οι ψυχρές αέριες μάζες που έχουν μεταφερθεί στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα πάνω από τη χώρα μας θα προκαλέσουν άστατο καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές της. Κατά τα άλλα, θα επικρατήσουν ΒΔ άνεμοι με ένταση 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά της εποχής», συνεχίζει.

«Την Τετάρτη (8/10), τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ με ένταση 5 με 6 και πρόσκαιρα στα δυτικά και νότια πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 23 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστες θερμοκρασίες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα είναι αρκετά χαμηλές», συμπληρώνει.

«Την Πέμπτη (9/10), δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ με βασική ένταση 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της», καταλήγει.