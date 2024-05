Καιρός - Ζιακόπουλος: Η πρώτη ζέστη του καλοκαιριού - Στους 37 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος την Τρίτη

Θερμοκρασίες «καύσωνα» αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις καιρικές προγνώσεις αρκετών μετεωρολόγων.

Στη σημερινή πρόγνωσή του, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος μιλώντας για τον καιρό τις επόμενες ημέρες, αναφέρθηκε και στις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν την επόμενη εβδομάδα, τονίζοντας πως την Τρίτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Υπενθυμίζεται πως ήδη αρκετοί ειδικοί κάνουν λόγο για ένα τετραήμερο από την Κυριακή, που η θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στην πρόγνωσή του, αναφέρει αρχικά πως από το Σάββατο αναμένεται «πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και κεντρικής Στερεάς. Άνεμοι το πολύ 5 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο. Εύρος μέγιστων θερμοκρασιών στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης που δεν φθάνουν οι θαλάσσιες αύρες: Σάββατο: 32-34ο C, Κυριακή: 33-35ο C, Δευτέρα: 34-36ο C, Τρίτη: 35-37ο C».



«Σε τοπικό επίπεδο και για διάφορους λόγους υπερβάσεις των παραπάνω θερμοκρασιών κατά 1 με 2 βαθμούς δεν αποκλείονται. Ωστόσο, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές της όλης εικόνας» καταλήγει.

Καιρός: Έρχεται το πρώτο «μεγάλο» κύμα καύσωνα- Πόσο θα διαρκέσει

Ο Ιούνιος έρχεται το Σάββατο και μαζί του φέρνει και τον πρώτο μεγάλο καύσωνα της σεζόν, με τις θερμοκρασίες να φθάνουν ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι προβλέψεις των περισσότερων μετεωρολόγων μιλούν για θερμή αέρια μάζα, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, με αποκορύφωμα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η πιο έντονη ζέστη, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, θα ξεκινήσει την Κυριακή και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη.

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκανε λόγο για «σοβαρό κύμα ζέστης» και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για 40άρια. Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια: «Πρόκειται για το πρώτο σοβαρό κύμα ζέστης, το οποίο θα διατηρηθεί τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σε αρκετές περιοχές τους 35-36 βαθμούς, ενώ το στοίχημα για την άλλη εβδομάδα είναι κατά πόσο κοντά ή μακριά θα βρεθεί ο υδράργυρος από τους 40 βαθμούς ή αν θα τους ξεπεράσει!

Ενδεικτικά, οι περιοχές που θα εκδηλωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Για την Αττική η θερμοκρασία δεν αποκλείεται να φτάσει το μεσημέρι:

Σάββατο 1/6: 31 βαθμούς

Κυριακή 2/6: 33 βαθμούς

Δευτέρα 3/6: 37 βαθμούς

Τρίτη 4/6: 38 βαθμούς

Για τη Θεσσαλονίκη: