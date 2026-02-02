Καιρός - Ζιακόπουλος: Έρχεται νέο βαρομετρικό χαμηλό με βροχές και καταιγίδες

Τις τελευταίες ημέρες η χώρα πλήττεται από διαδοχικές κακοκαιρίες, που επηρεάζουν μεγάλο μέρος της με ισχυρά φαινόμενα.

Σε πλήθος περιοχών, το τελευταίο διάστημα σημειώνονται βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι, προκαλώντας προβλήματα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα φάση έντονων φαινομένων μέσα στην εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, παρά την πρόσκαιρη βελτίωση του σκηνικού του καιρού σήμερα, την Τετάρτη το μεσημέρι αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, στον προσωπικό του ιστότοπο κάνει λόγο για νέα επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη, καθώς όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει έρχεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη δυτική Μεσόγειο προς την περιοχή μας, το οποίο θα αρχίσει από το απόγευμα να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες αρκετές περιοχές.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για την πορεία του καιρού

«Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), οι υψηλές πιέσεις της κεντρικής Μεσογείου θα επεκταθούν προς την περιοχή μας, με αποτέλεσμα την απουσία βροχών σχεδόν σε όλη τη χώρα, την επικράτηση γενικά ασθενών ανέμων και τον σχηματισμό ομιχλών το πρωί κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία στα βόρεια δύσκολα θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 18 βαθμούς», αναφέρει αρχικά στον ιστότοπό του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Σημειώνεται ότι νωρίς το πρωί κατά τόπους στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θράκη θα σημειωθεί παγετός. Την Τετάρτη (4/2), ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τη δυτική Μεσόγειο προς την περιοχή μας θα αρχίσει από το απόγευμα να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα», συνεχίζει.

«Τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν και στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΑ με ένταση ως τα 8 μποφόρ (Β. Ιόνιο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Την Πέμπτη (5/2), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα», συνεχίζει.

«Οι άνεμοι σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα στραφούν σε Δ-ΝΔ με ένταση 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Την Παρασκευή και το Σάββατο (6 & 7/2), ο καιρός θα είναι ήπιος με τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και το Α. Αιγαίο κυρίως την Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ιδιαίτερα στην κεντρική και τη νότια χώρα», καταλήγει.