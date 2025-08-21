Καιρός - Ζιακόπουλος: Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού στη χώρα το επόμενο εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα πρόγνωση του στον προσωπικό ιστότοπό του για τον καιρό, εξηγεί πως τις υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στη χώρα, από την Παρασκευή θα διαδεχτούν τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το νέο εικοσιτετράωρα αναμένεται αλλαγή το σκηνικό του καιρού, με φαινόμενα που κατά τόπους θα είναι έντονα.

Μάλιστα παρότι η θερμοκρασία θα είναι αρκετά υψηλή σε κάποιες περιοχές, αυτό αναμένεται να αλλάζει από το Σάββατο, όπου η ζέστη θα υποχωρήσει σε όλη τη χώρα.

«Βομετρικό χαμηλό στη Β. Αδριατική, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την Τυνησία, κινείται βορειοανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο αναμένεται να προκαλέσει τοπικούς όμβρους και καταιγίδες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Δ. Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Επισημαίνεται ότι στο Β. Ιόνιο και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και οι υψηλότερες θερμοκρασίες (38 με 39 και πιθανώς τοπικά 40 βαθμοί) θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Α. Στερεά και την Α. Πελοπόννησο», αναφέρει αρχικά ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

«Το Σάββατο (23/8), τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να εκδηλωθούν το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η ζέστη θα υποχωρήσει σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή (24/8), υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στη Μακεδονία και την Α. Στερεά-Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση», συνεχίζει.

«Τη Δευτέρα (25/8), λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το απόγευμα στη Μακεδονία. Οι Β-ΒΑ άνεμοι στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα θα παρουσιάσουν ενίσχυση κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Την Τρίτη (26/8), δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς», καταλήγει.