Καιρός - Ζιακόπουλος: Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από νέο ψυχρό μέτωπο το επόμενο 24ωρο

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, στη νέα του ανάρτηση στον προσωπικό του ιστότοπο για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, αναφέρει πως τη ζέστη και την ηλιοφάνεια, αναμένεται να διαδεχτούν έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες αλλά και πτώση της θερμοκρασίας.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, εξηγεί αρχικά πως βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο, φέρνει αστάθεια την Πέμπτη, μαζί με βροχές και καταιγίδες. Παράλληλα, επισημαίνει πως το Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση του υδραργύρου σε όλη τη χώρα, ενώ η παραπάνω αστάθεια και τα έντονα φαινόμενα, θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα.

«Βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Ευρώπη, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την κεντρική Μεσόγειο, κινείται βορειοανατολικά. Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), το μέτωπο αυτό, συνδυαζόμενο με την απογευματινή θερμική αστάθεια, θα προκαλέσει την εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ορεινά) και την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα (κυρίως στα ορεινά)», αναφέρει αρχικά στον ιστότοπό του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

«Κατά τα άλλα, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φθάσει: στα ηπειρωτικά τους 36 και στα νησιά τους 33 βαθμούς. Την Παρασκευή (12/9), τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στην Α. Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση», συνεχίζει.

«Το Σάββατο (13/9), υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης απογευματινών όμβρων στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Αναφορικά με το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας (14-15/9), αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης αξιόλογων βροχών και τοπικών καταιγίδων από το απόγευμα της Κυριακής στη Β-ΒΔ Ελλάδα και τη Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας», καταλήγει.