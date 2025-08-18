Καιρός - Ζιακόπουλος: Εν αναμονή διήμερου καταιγίδων και ακολούθως τριήμερου ζέστης

Για διήμερη κακοκαιρία κάνει λόγο στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στην καιρική πρόγνωσή του στον προσωπικό του ιστότοπο, εξηγεί πως το νέο εικοσιτετράωρο, κινείται προς τη χώρα βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αναμένεται να σημειωθούν έντονα φαινόμενα όπως βροχές και τοπικές καταιγίδες στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας, τα οποία θα διαρκέσουν για περίπου δύο ημέρες.

Αμέσως μετά ωστόσο, επισημαίνει πως το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει απότομα, καθώς το κύριο χαρακτηριστικό του τόσο την Παρασκευή όσο και ο Σάββατο, θα είναι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

«Βαρομετρικό χαμηλό στη Ρουμανία, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως τη βόρεια Ελλάδα, κινείται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) αναμένεται να προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας», αναφέρει αρχικά στον ιστότοπό του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

«Σύντομες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται και στις λοιπές ηπειρωτικές περιοχές, αποτέλεσμα κυρίως της απογευματινής θερμικής αστάθειας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (ανατολικά και νότια πελάγη) και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 35 βαθμούς. Την Τετάρτη (20/8), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα όμβρων το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ με ένταση 4 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο», συνεχίζει.

«Την Πέμπτη (21/8), αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Την Παρασκευή και το Σάββατο (22-23/8) το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας», καταλήγει.