Καιρός - Ζιακόπουλος: «Δυνητικά επικίνδυνος Βαρδάρης και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα»

Για πολύ ισχυρό Βαρδάρη την τελευταία Κυριακή του έτους, κάνει λόγο στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στις νέες εκτιμήσεις στον προσωπικό του ιστότοπο, για την πορεία του καιρού την τελευταία εβδομάδα του χρόνου, κάνει λόγο για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ειδικότερα για σήμερα, προειδοποιεί για εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι άνεμοι σήμερα ενδέχεται να φτάσουν μέχρι και τα εννέα μποφόρ, ενώ είναι πιθανό «να πάρουν πινακίδες ή τέντες, να ρίξουν δέντρα, να κάνουν ζημιές σε μικρά πλεούμενα».

Μάλιστα επισημαίνει πως η σφοδρότητά τους «σίγουρα θα ρίξουν την αισθητή θερμοκρασία στα τάρταρα».

Για σήμερα Κυριακή, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως «στη Θράκη, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες το Α-ΒΑ Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια. Κατά τα άλλα, σταδιακά θα επικρατήσουν ενισχυμένοι ΒΔ άνεμοι με βασική ένταση 6 με 7 μποφόρ και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από το απόγευμα και από βορρά προς νότο θα σημειώσει πτώση».

«Τη Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Οι ΒΔ άνεμοι θα παρουσιάσουν εξασθένηση και η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, ιδιαίτερα ως προς τις ελάχιστες τιμές της (παγετός τη νύχτα και το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας).

»Την Τρίτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με παροδικές βροχές στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη άνοδο», καταλήγει στην ανάρτησή του.