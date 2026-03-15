Καιρός - Ζιακόπουλος: Βροχές, μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες στη χώρα

Για βροχές και ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ημέρες στη χώρα, προειδοποιεί στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό στον προσωπικό του ιστότοπο, παρά την αβεβαιότητα της νέας εβδομάδας, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι σχεδόν σε όλη τη χώρα θα σημειωθούν βροχές.

Τις πρώτες μέρες, αναμένονται άνεμοι έντασης μέχρι και 7 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, ενώ στα μέσα της εβδομάδας οι άνεμοι θα δυναμώσουν φτάνοντας τα 8 και τοπικά στο Αιγαίο ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

«Αν και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η εικόνα του καιρού της νέας εβδομάδας, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες εκτιμήσεις για τις βασικές συνιστώσες του. Έστω και παροδικά, θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σημαντικές από πλευράς έντασης και διάρκειας θα είναι οι βροχές στην Α. Στερεά-Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, ΒΑ έως ΝΑ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Ν. Ιόνιο). Από τα μέσα της εβδομάδας, Α-ΒΑ με ένταση η οποία στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα θα φθάσει τα 8 και ίσως τοπικά στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ.

Σε πτώση από τα μέσα της εβδομάδας. Οι πιθανότητες παγετού ακτινοβολίας είναι αυξημένες στο δεύτερο μισό της εβδομάδας κυρίως στη Β. Ελλάδα. Προφανώς, η έντασή του δεν μπορεί να εκτιμηθεί από σήμερα», ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος στον προσωπικό του ιστότοπο.