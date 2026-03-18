Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες αλλά και χιόνια στη χώρα

Ένα βαρομετρικό χαμηλό φέρνει έντονα φαινόμενα στη χώρα τις επόμενες ώρες, όπως θυελλώδεις άνεμους, καταιγίδες αλλά και χιόνια, σύμφωνα με την πρόγνωση το Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό.

Από σήμερα, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν επιδείνωση και σε ορισμένες περιοχές έντονο χαρακτήρα. Ο μετεωρολόγος αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι αναμένονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ σε ορισμένα σημεία προβλέπονται και χιονοπτώσεις.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται, σύμφωνα με τον Ζιακόπουλο, σε διαταραχή που επηρεάζει τη χώρα από τα δυτικά, προκαλώντας αυξημένη αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά διαστήματα ισχυρά, κυρίως στις δυτικές και βόρειες περιοχές, χωρίς να αποκλείονται τοπικά έντονες καταιγίδες.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αλλαγή αυτή δεν θα είναι πρόσκαιρη, καθώς οι άστατες καιρικές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν για αρκετές ημέρες.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

«Βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο κινείται Α-ΝΑ, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Β. Βαλκάνια. Παράλληλα, ένα άλλο βαρομετρικό χαμηλό στη Ν. Αδριατική αναμένεται να κινηθεί Ν-ΝΔ. Με αυτές τις συνθήκες, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), στη χώρα μας θα επικρατήσουν Α-ΒΑ άνεμοι με ένταση ως τα 7 μποφόρ και οι πιο αξιόλογες βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Επιπλέον, τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 18 βαθμούς.

Την Πέμπτη (19/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και δυτική και νότια χώρα καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στα δυτικά ΒΑ έως ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 6 με 7 και πιθανώς κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Παρασκευή (20/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι Β-ΒΑ άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Το Σαββατοκύριακο (21 & 22/3), ασθενή -κατά κανόνα- φαινόμενα θα σημειωθούν βασικά στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ζιακόπουλος για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες στη χώρα.