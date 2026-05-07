Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό από την Τυνησία φέρνει λασποβροχές στη χώρα

Μια σύντομη διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει τμήματα της χώρας το επόμενο εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό.

Παρά το έντονα ανοιξιάτικο και κατά τόπους ζεστό σκηνικό που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη χώρα συγκεκριμένα, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει μια σύντομη μεταβολή την Παρασκευή, με τοπικά φαινόμενα, αλλά και επιστροφή της αφρικανικής σκόνης.

Η μεταβολή θα συνοδευτεί από αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ η ταυτόχρονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα δημιουργήσει κατά τόπους συνθήκες λασποβροχών, κυρίως σε δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές.

Παρά τη σύντομη αυτή αστάθεια, τα φαινόμενα δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη διάρκεια, καθώς στη συνέχεια ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί ξανά, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

Σύμφωνα με την πρόγνωση του γνωστού μετεωρολόγου για τον καιρό στο προσωπικό του ιστότοπο, να βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την Τυνησία προς την περιοχή μας θα προκαλέσει τοπικές βροχές σε δυτικά-βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδας, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και στο βόρειο Αιγαίο.

Ταυτόχρονα, το ίδιο σύστημα θα ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατά τόπους λασποβροχές, κυρίως στις περιοχές όπου θα συνδυαστούν βροχόπτωση και σκόνη.

«Την Παρασκευή (8/5), ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την Τυνησία προς την περιοχή μας θα προκαλέσει τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας και το Β. Αιγαίο και θα γίνει η αιτία για τη μεταφορά σκόνης από τη Β. Αφρική προς την περιοχή μας. Αναφορικά με το πεδίο των ανέμων και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.», αναφέρει χαρακτηριστικά.