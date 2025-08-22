Καιρός: Ζέστη με 40°C σήμερα - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία 

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου, φέρνει έντονες βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ζέστη με θερμοκρασίες που τοπικά αγγίζουν τους 40 βαθμούς. Από το Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και πιο ήπιος καιρός, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια. Η τάση της νέας εβδομάδας δείχνει γενικά αίθριο σκηνικό, με βόρειους ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξοί) και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου αναμένονται μέχρι το μεσημέρι έντονες βροχές και καταιγίδες.

Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν όμβροι σε ηπειρωτικές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Το βράδυ στα δυτικά ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Άνεμοι: νότιοι νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ στο Ιόνιο, τη βόρεια ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο· δυτικοί 4-6 μποφόρ στις υπόλοιπες περιοχές.

Θερμοκρασία: σε άνοδο στα ανατολικά και νότια, με μέγιστες 37-39°C και τοπικά 40°C. Στα δυτικά, βόρεια, στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη έως 34-36°C, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 30-32°C.

Ο καιρός το Σάββατο 23 Αυγούστου

Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν όμβροι. Το πρωί στα δυτικά αναμένονται ομίχλες.

Άνεμοι: βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: πτώση· 32-34°C στα δυτικά και βόρεια, 35-37°C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, έως 35°C σε ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη, και 29-31°C στα υπόλοιπα νησιά.

Ο καιρός την Κυριακή 24 Αυγούστου

Αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα και τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Άνεμοι: βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 25 Αυγούστου

Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα και πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων σε ορεινές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Άνεμοι: βόρειοι· 3-4 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: μικρή πτώση, σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Τρίτη 26 Αυγούστου

Αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα.

Άνεμοι: βόρειοι· 3-4 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: μικρή άνοδος στα δυτικά.