Καιρός: Ζέστη και χαλαζοπτώσεις με 37άρια και αστάθεια - Πού πρέπει να δοθεί προσοχή

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε έναν συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, βοριάδων μέσα στο Αιγαίο και αστάθειας με εξάρσεις.

Αν και η ημέρα ξεκινά με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, μία αστάθεια αναμένεται να ενταθεί το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Καιρός: Ζέστη, βοριάδες και απογευματινές καταιγίδες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η νέα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό ζέστης, βοριάδων στο Αιγαίο και διαστημάτων αστάθειας, τα οποία κατά τόπους θα είναι έντονα.

Παρότι η ημέρα ξεκινά με ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες, η αστάθεια αναμένεται να ενισχυθεί από το απόγευμα στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, αυτή η ζέστη θα πυροδοτήσει μπόρες και καταιγίδες οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις στα ηπειρωτικά τμήματα και πιθανώς και προς το βόριο Αιγαίο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, στις περιοχές της Ηπείρου της Θεσσαλίας και της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας, όπου η αστάθεια θα είναι πιο έντονη. «Δεν αποκλείεται να δούμε καταιγίδες που μπορεί να δημιουργήσουν μικροπλημμυρικά επεισόδια και δεν αποκλείεται, οι καταιγίδες να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις», ανέφερε στην παρουσίαση της πρόγνωσής του, το πρωί της Δευτέρας. «Προσοχή στους αγρότες μας. Όταν βλέπουμε να εξελίσσονται αυτά τα φαινόμενα, απομακρυνόμαστε από τις θάλασσες για να προστατευθούμε από κεραυνούς», τόνισε ο μετεωρολόγος.

Καιρός: Πού εντοπίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Στο πεδίο της θερμοκρασίας, το σκηνικό θα είναι καθαρά καλοκαιρινό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και σε περιοχές της ενδοχώρας που βρίσκονται μακριά από τη θαλάσσια επίδραση, όπως το εσωτερικό της Θεσσαλίας, όπου η ζέστη θα είναι πιο αισθητή.