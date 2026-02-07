Καιρός: Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη σήμερα, Σάββατο

Αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας σήμερα, Σάββατο, με υψηλές - για την εποχή - θερμοκρασίες, ενώ Κρήτη και Δωδεκάνησα αναμένεται να καλυφθούν με αφρικανική σκόνη.

Ασθενείς βροχοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα δυτικά, ενώ από τις βραδινές ώρες ο καιρός θα γίνει πιο άστατος με εκδήλωση καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις και κατά τόπους θα είναι ισχυροί.

Αναλυτικότερα, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Πιο πυκνά σύννεφα θα εμφανιστούν στα δυτικά, όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Από το βράδυ, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τα Επτάνησα, τη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Ελλάδας, ενώ βροχές ή καταιγίδες θα σημειωθούν και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και στα βόρεια τμήματα των Δωδεκανήσων. Τις πρωινές ώρες θα παρατηρηθεί κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα. Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 12-14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 2 έως 16-18, στην Ήπειρο από 6 έως 17-18, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 19-20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 17-20, στα Επτάνησα από 11 έως 17-19, στα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 18-19, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 24 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο, το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι δυτικοί, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα τοπικά θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ.

Στην Αττική και την Αθήνα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες ενδέχεται να παρουσιαστεί περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.