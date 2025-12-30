Καιρός: Υπό το μηδέν οι θερμοκρασίες στην Αττική παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Ολικό παγετό φέρνει ο καιρός της παραμονής και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στα βόρεια της χώρας, με το έντονο κρύο να επηρεάζει και την Αττική.

Στο λεκανοπέδιο, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση από το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου. «Μέσα στη νύχτα περιμένουμε να πέσει και κάτω από το μηδέν ακόμα και στην Αττική. Πολύ κρύο», επισημαίνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Την Τετάρτη, το περισσότερο χιόνι αναμένεται στην κεντρική Εύβοια, εκτιμά στη δική του πρόγνωση ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σύμφωνα με τον οποίο «δεν αποκλείεται να δούμε νιφαδοπτώσεις στα βόρεια προάστια, στην αλλαγή του χρόνου. Απλώς να πέφτει χιόνι και όχι να το στρώνει».

Ομοίως, η μετεωρολόγος του Alpha, Ηλιάνα Κουτσούπη, ανέφερε ότι «δεν αποκλείεται να δούμε χιονοπτώσεις και στα βόρεια προάστια της Αττικής το βράδυ της παραμονής και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς». Ωστόσο, όπως σημείωσε, το φαινόμενο δεν θα έχει διάρκεια ούτε ιδιαίτερη ένταση.

Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Λιγότερες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στον νομό Αττικής και κατά κανόνα στα ορεινά, προς την Πάρνηθα και την Πεντέλη, ενώ πρόσκαιρα χιόνια ενδέχεται να πέσουν και στον Κιθαιρώνα. Δεν αποκλείεται, στην αλλαγή του χρόνου, να δούμε κάποιες νιφαδοπτώσεις στα βόρεια προάστια, απλώς να πέφτει χιόνι χωρίς να το στρώνει.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα θα δεχθεί η Στερεά Ελλάδα, αλλά και περιοχές προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, ενώ χιόνια αναμένονται και στα ορεινά της Κρήτης». Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το κρύο να επιμένει.

Το δελτίο της ΕΜΥ για τον καιρό την παραμονή και την Πρωτοχρονιά

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-01-2026 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.