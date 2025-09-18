Καιρός - Meteo: Ξεκινά από σήμερα η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα

Οι θυελλώδεις άνεμοι και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, είναι κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες στη χώρα.

Ήδη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, η αλλαγή του καιρού είναι αισθητή σε αρκετές περιοχές της, καθώς την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν διαδεχτεί το ελαφρύ κρύο αλλά και η συννεφιά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, σήμερα «η ανάπτυξη ενός πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται τόσο σήμερα όσο και αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά πιθανώς έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους τα 70-80 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Φωτ. Meteo

Μάλιστα όπως εξηγεί το Meteo, ειδικά σήμερα «αναμένεται η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρας και η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση έως 5-6 βαθμούς Κελσίου».

Φωτ. Meteo

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η σημαντική αυτή ενίσχυση των βόρειων ανέμων θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολύ υψηλό πυρομετεωρολογικό κίνδυνο σε τμήματα της Αττικής, Βοιωτίας, Κ. και Ν. Εύβοιας, Αν. Αργολίδας, Λακωνίας, του Αιγαίου και της Ν. Κρήτης.