Καιρός - Τσατραφύλλιας: Τρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα - Τι ισχύει για Αττική

Για «τρία κύματα κακοκαιρίας», παρουσιάζοντας και τις αντίστοιχες ημέρες, κάνει λόγο στη νέα του πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων 24ώρων, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο κ. Τσατραφύλλιας διευκρινίζει σχετικά πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ήδη, εκδηλώνονται από σήμερα, Δεύτερα, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές της ανατολικής χώρας, ενώ την Τρίτη θα μετατοπιστούν προς την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Αντίστοιχα, τα επόμενα κύματα κακοκαιρίας θα κάνουν την εμφάνισή τους το διήμερο Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο, Κυριακή με την Αττική να επηρεάζεται -κυρίως- την τέταρτη ημέρα της εβδομάδας.

Καιρός: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία

«"Τρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα..."

Καλησπέρα!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη - Πέμπτη και Σάββατο - Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά.

Αττική : Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ( περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με "μαλακό" καιρό.

Καλή εβδομάδα!»