Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο»

Ο καιρός βελτιώνεται με το κύμα κακοκαιρίας, που έπληξε πολλές περιοχές, να υποχωρεί.

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις και η Καθαρά Δευτέρα θα έχουν τον καιρό σύμμαχο.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος του Alpha γράφει στο Facebook:

«Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα θα επιμείνει για λίγες ώρες ακόμα η κακοκαιρία και σταδιακά θα εξασθενήσει. Στη συνέχεια βελτιώνεται ο καιρός. Συγκεκριμένα :

Κυριακή Αποκριάς:

Βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Πελοπόννησο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Καθαρά Δευτέρα:

Γενικά αίθριος με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Υ.Γ : Τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, με βοριαδάκι που θα διατηρεί την ατμόσφαιρα καθαρή.

Καλή Σαρακοστή!».

Καιρός: Πότε βελτιώνεται σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Ο Θοδωρής Κολυδάς ενημέρωσε το βράδυ της Παρασκευής, ότι σήμερα «θα έχουμε μεν πάλι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πιθανόν χαλαζοπτώσεις μέχρι το απόγευμα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα».

Σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου τα έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και τα νότια θα εξασθενήσουν, χωρίς να λείπουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά και την Αττική, οι οποίες το βράδυ θα σταματήσουν.

«Πρέπει να σημειώσουμε ότι την Κυριακή σε Θράκη, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη θα έχουμε τοπικές βροχές και ανέμους έως 7 μποφόρ στα νότια.

Οι περισσότερες καρναβαλικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν γενικά χωρίς προβλήματα καιρού, καθώς μόνο στην Κρήτη θα συνεχιστούν οι βροχές», σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδα.

Την Καθαρά Δευτέρα, σημειώνει, «τα νέα είναι πολύ καλά, καθώς ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές».