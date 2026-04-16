Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκόνη, συννεφιές και λασποβροχές μέχρι και την Παρασκευή»

Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και συννεφιά, συνθέτουν το σκηνικό του καιρού μέχρι αύριο στη χώρα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Στην τελευταία ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού, ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε ότι τα φαινόμενα αυτά θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο, ενώ οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης σήμερα, εντοπίζονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού και νότιου Αιγαίου.

Στη βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο αναμένονται ασθενείς λασποβροχές, ενώ σταδιακά φαινόμενα θα επηρεάσουν και τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην Αττική, από το βράδυ, δεν αποκλείονται πολύ ασθενείς λασποψιχάλες.

Αύριο η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται, με περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, όπου τοπικά θα σημειωθούν και καταιγίδες. Παράλληλα, αναμένονται και μεσημεριανές μπόρες σε ηπειρωτικές περιοχές.



Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο καιρός θα καθαρίσει σταδιακά, με πτώση της θερμοκρασίας και επικράτηση βοριάδων που θα απομακρύνουν τη σκόνη, αφήνοντας πιο καθαρή ατμόσφαιρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Σκόνη , συννεφιές και λασποβροχές μέχρι και την Παρασκευή. Καλημέρα! Στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης σήμερα. Αύριο καλύτερη κατάσταση στις ίδιες περιοχές. Καθαρίζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο!», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Επιπλέον ασθενείς λασποβροχές σήμερα στη βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο και σταδιακά στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λασποψιχάλες το βράδυ στην Αττική. Περισσότερες βροχές αύριο σε Κυκλάδες , Κρήτη και Δωδεκάνησα όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες», συνεχίζει.

«Μεσημέριανές μπόρες στα ηπειρωτικά , πτώση της Θερμοκρασίας και καθαρή ατμόσφαιρα με βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εξαίρεση οι υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ελλάδα τις επόμενες ημέρες ( 22-25 βαθμοί)», καταλήγει.