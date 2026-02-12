Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σε λίγες ώρες παίρνει σκυτάλη πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

Από το απόγευμα ξεκινά νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων, σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια στα social media για την πορεία του καιρού σήμερα.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας από αργά το βράδυ της Τετάρτης βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, με ισχυρές και έντονες βροχοπτώσεις.

Μάλιστα, όπως είχαν επισημάνει αρκετοί μετεωρολόγοι για τον καιρό της Τσικνοπέμπτης, ο καιρός θα είναι σχετικά ήπιος μέχρι το μεσημέρι, με πιθανές διάσπαρτες βροχές και από το απόγευμα -κυρίως τη νύχτα- οι βροχές θα ενταθούν και πάλι.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σην ανάρτησή του, προειδοποιεί τους πολίτες, σημειώνοντας «μην ξεγιελέστε που άνοιξε ο καιρός», καθώς εντός των επόμενων ωρών έρχονται ισχυρά και μεγάλης έντασης φαινόμενα.

Παράλληλα, επισημαίνει πως η Πελοπόννησος ( δυτική και νότια) , η Χαλκιδική, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για έντονα φαινόμενα που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία

«Σε λίγες ώρες σκυτάλη παίρνει ακόμα ένα πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό. Καλημέρα! Σε αποδρομή βρίσκεται το πρώτο βαρομέτρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας. Μην ξεγελιέστε που άνοιξε ο καιρός. Από το απόγευμα και από τα δυτικά ξεκινάει νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ακόμα πιο ισχυρών», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Πελοπόννησος ( δυτική και νότια) , Χαλκιδική, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για έντονα φαινόμενα που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Από το απόγευμα και μετά νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων θα απασχολήσουν για λίγες ώρες και την Αττική χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες», συνεχίζει.

«Από την Παρασκευή το μεσημέρι η διαταραχή θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο και σταδιακά θα εξασθενήσει. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Καλό τσίκνισμα!», καταλήγει.