Καιρός - Τσατραφύλλιας: Ψυχρό μέτωπο το τριήμερο της αποκριάς - Η πρόγνωση για Καθαρά Δευτέρα

Στη νεότερη πρόγνωσή του για τον καιρό της αποκριάς, ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε πως ένα «ψυχρό μέτωπο (cold front)» αναμένεται να χωρίσει στα δύο τη χώρα.

Η μεταβολή του καιρού αναμένεται, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, από την Παρασκευή ενώ από το Σάββατο, ένα ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα απο τα δυτικά στα ανατολικά, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας.

Όσον αφορά στον καιρό της Αττικής, ο μετεωρολόγος διευκρίνισε πως οι βροχές αναμένονται το βράδυ της Παρασκευής και το απόγευμα με βράδυ του Σαββάτου. «Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού με βοριάδες στα 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε άνοδο» επισήμανε σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα την Καθαρά Δευτέρα.

Καιρός: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Σε καιρική ηρεμία θα βρεθεί η χώρα μέχρι και την Πέμπτη με τους ανέμους σταδιακά να εξασθενούν και τον ήλιο να επικρατεί όλο και περισσότερο.

Από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο ένα ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα μας απο τα δυτικά στα ανατολικά με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα:

Από την Παρασκευή το πρωί θα αρχίσει να βρέχει στα δυτικά και σχετικά γρήγορα τα φαινόμενα μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Οι βροχές θα είναι περισσότερες πάλι στη δυτική Ελλάδα τη Θρακή, την Εύβοια, τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική περιμένουμε φυσιολογικές βροχές την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο απόγευμα-βράδυ.

Στο πεδίο των ανέμων: Την Παρασκευή νοτιάδες μέχρι 8 μποφόρ στα πελάγη. Στο Ιόνιο εξασθενούν το μεσημέρι. Το Σάββατο βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς το διήμερο αυτό.

Κυριακή της αποκριάς: Βελτιωμένος καιρός που δεν θα επηρεάσει τις παρελάσεις σε Πάτρα, Ξάνθη , Γαλαξίδι και σχεδόν σε όλη την επικράτεια εκτός από τον άστατο καιρό της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο θα ψιλοβρέχει.Η θερμοκρασία θα πέσει 1-2 βαθμούς και οι βοριάδες που θα είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο.

Καθαρά Δευτέρα. Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού με βοριάδες στα 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε άνοδο».

Καιρός: Τι αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος

Με τη σειρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προέβη σε ανάρτηση για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες, κάνοντας λόγο για «πιθανό σχηματισμό συνεχούς ή σπασμένης Γραμμής Λαίλαπας το βράδυ της Παρασκευής».

«Την Καθαρά Δευτέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά μέση τιμή τους 16-18°C. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4–6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο» έγραψε σχετικά με τα φαινόμενα της Καθαράς Δευτέρας.

Εξηγώντας την πρόγνωση σχετικά με τη «Γραμμή Λαίλαπας», τόνισε: «ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού γραμμής λαίλαπας (Squall Line) κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής. Η γραμμή λαίλαπας αποτελεί μορφή νεφικού συστήματος κατακόρυφης ανάπτυξης και συνίσταται σε μία γραμμική ή ζωνική διάταξη οργανωμένων καταιγίδων. Στα Μετεωρολογικά ραντάρ φαίνονται ως ζώνες υψηλής ανακλαστικότητας, λόγω της έντασης των υετικών φαινομένων.

Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον επιβεβαιωθεί η δυναμική σύγκλιση των μαζών αέρα (υπάρχει μικρή πιθανότητα και μη-σχηματισμού Scuall Line), η πιθανή γραμμή λαίλαπας ενδέχεται να εκτείνεται από τη Θράκη ή το βορειοανατολικό Αιγαίο, να διέρχεται από τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική και να συνεχίζει προς την ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Η κίνησή της εκτιμάται ότι θα είναι από τα Βορειοδυτικά προς τα Νοτιοανατολικά».