Καιρός - Τσατραφύλλιας: Ψυχρό μέτωπο λόγω του βαρομετρικού χαμηλού «Deborah» πλησιάζει τη χώρα

Αλλάζει εκ νέου το σκηνικό του καιρού από σήμερα το βράδυ στη χώρα, με ισχυρά φαινόμενα όπως καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους, να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τη νέα ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια στα social media, η αλλαγή αυτή οφείλεται στο βαρομετρικό χαμηλό «Deborah», που κινείται από τη βόρεια Αδριατική και θα σαρώσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, φέρνοντας μαζί έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος, υπάρχουν τρεις περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα για πολλά φαινόμενα και έντονες βροχές, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί ελαφρά την Παρασκευή από το μεσημέρι προς το απόγευμα.

Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Σε τρείς ζώνες τα πολλά νερά το επόμενο 48ώρο. Καλό μεσημέρι! Σταδιακή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιο-δυτικούς ανέμους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αιτία αυτής της μεταβολής είναι το βαρομετρικό χαμηλό DEBORAH, που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της αδριατική, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά. Υπάρχουν τρείς ζώνες σχετικής επικινδυνότητας όπου θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα με αυξημένα ύψη βροχής.

1η ζώνη : δυτική Ελλάδα (Παρασκευή ξημέρωμα). 2η ζώνη : Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο (Σάββατο μεσημέρι-Κυριακή πρωί ). 3η ζώνη : Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο-Κυριακή πρωί).

Αττική : Θα επηρεαστεί ( όχι κάτι το αξιόλογο ), Παρασκευή μεσημέρι- απόγευμα. Εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά», ανέφερε στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.