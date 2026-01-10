Καιρός - Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή με θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χιόνια σήμερα στη χώρα

Ξεκινά από σήμερα η «πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή του 2026» σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, σε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται στην εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις για ραγδαία επιδείνωση.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγεί αρχικά πως για τις επόμενες τέσσερις ημέρες τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, η κατακόρυφη πτώση της θεμροκρασίας, αλλά και οι χιονοπτώσεις.

Μάλιστα στη συνέχεια επισημαίνει πως τη Δευτέρα, αναμένονται χιόνια και στην Αττική, κυρίως στα ορεινά της.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Κλείδωσε η πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή του 2026. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού το επόμενο τετραήμερο: Σάββατο: Θυελλώδεις άνεμοι σε θάλλασα και σε στεριά ( και Αττική ). Καταιγίδες στα δυτικά. Χιονια σε ορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα στην ΄Ηπειρο (650 μέτρα)», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Κυριακή-Τρίτη: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 12 βαθμούς. θυελλώδεις βοριάδες. Χιόνια σε ορεινά- ημιορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα. (0-600 μέτρα), σε ανατολική Μακεδονία , Θράκη , Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, νησιά βορείου Αιγαίου, συνεχίζει.

«Αττική: κυρίως τη Δευτερα χιόνια στα ορεινά της.Για χαμηλότερα υψόμετρα είναι νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα. Το σενάριο να ψάχνουμε τη νιφάδα με το κυάλι το βλέπω πιο πιθανό», καταλήγει.