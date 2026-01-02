Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πότε υποχωρεί το κρύο - Πού έφτασε τους μείον 15 βαθμούς η θερμοκρασία

Ο καιρός των τελευταίων εικοσιτετράωρων θύμισε για τα καλά χειμώνα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, ο υδράργυρος «βούτηξε» έως και τους –15 βαθμούς στο Σέλι, τους –14 στη Βλάστη Κοζάνης και τους –12 σε Νευροκόπι και Βεύη Φλώρινας.

Ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο καιρός «μαλακώνει, με νοτιάδες και λίγες βροχές».

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Στη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια, με βροχές να κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 12 βαθμούς.

Ηλιοφάνεια προβλέπεται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας. Στα δυτικά προβλέπονται βροχές και σταδιακά καταιγίδες, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 13 βαθμούς.

Σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις, με τη θερμοκρασία έως τους 13 βαθμούς.

Στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 12 βαθμούς.

Για την Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από –2 έως 11 βαθμούς.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με το θερμόμετρο να φτάνει έως τους 11 βαθμούς.

Ο καιρός του Σαββάτου αλλάζει σε άστατος κυρίως για τα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φθάσει τους 16 βαθμούς στα ηπειρωτικά και εντός των επόμενων ωρών, ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.