Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Ποδαρικό με περισσότερη ψύχρα από το κανονικό θα κάνει ο Μάρτιος»

Ο Φεβρουάριος φεύγει με λίγο πιο ψυχρές συνθήκες, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό στα social media, εξηγεί χαρακτηριστικά πως ο νέος μήνας, Μάρτιος, θα ξεκινήσει επίσης με ελαφρώς χαμηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες.

Ωστόσο, στη συνέχεια ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για αρκετές ημέρες, ενώ δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Με λίγο περισσότερη ψύχρα μας αποχαιρετά ο Φλεβάρης. Ποδαρικό με λίγο περισσότερη ψύχρα από το κανονικό θα κάνει ο Μάρτιος, ωστόσο στη συνέχεια και για αρκετές ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες. Αυτές τις πληροφορίες παίρνουμε από τα ensembles ( σύνολο πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων) για Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Τα ensembles αποτελούν ένα σύστημα πρόγνωσης στο οποίο το ίδιο αριθμητικό μοντέλο τρέχει πολλές φορές, με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις στις αρχικές συνθήκες της ατμόσφαιρας. Είναι γνωστό ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα χαοτικό σύστημα. Μικρές διαφορές στην αρχική κατάσταση( θερμοκρασία, πίεση, υγρασία, άνεμος ) μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική εξέλιξη του καιρού μετά από λίγες ημέρες. Για να εκτιμηθεί αυτή η φυσική αβεβαιότητα, δεν χρησιμοποιούμε μία μόνο πρόγνωση (deterministic run), αλλά πολλές παράλληλες εκτελέσεις.

Κάθε μία από αυτές τις εκτελέσεις ονομάζεται μέλος (member). Το σύνολο των μελών μάς δείχνει: Τη βασική τάση του καιρού (μέση τιμή - ensemble mean), Το εύρος πιθανών σεναρίων, Το επίπεδο αβεβαιότητας (όσο μεγαλύτερη η διασπορά, τόσο μεγαλύτερη η αβεβαιότητα), Όταν τα περισσότερα μέλη συγκλίνουν, η πρόγνωση θεωρείται πιο αξιόπιστη. Όταν αποκλίνουν σημαντικά, η αβεβαιότητα αυξάνεται.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια πιο ρεαλιστική εικόνα για τη θερμοκρασιακή τάση ή για πιθανές μεταβολές σε βάθος ημερών, αντί να βασιζόμαστε σε μία και μόνο εκτέλεση του μοντέλου», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.