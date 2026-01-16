Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος»

Για τετραήμερο ψύχος κάνει λόγο στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού, την ώρα που πλήθος μετεωρολόγων έχει προειδοποιήσει για την έλευση νέου κύματος κακοκαιρίας στη χώρα, σημειώνει χαρακτηριστικά πως «κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος».

Όπως εξηγεί, τα χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής θα είναι η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, της τάξης των 10 βαθμών Κελσίου, οι ισχυροί άνεμοι αλλά και οι χιονοπτώσεις.

«Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας είναι:Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών. Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

«Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές», συμπληρώνει.

Τέλος, για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Αττική, καταλήγει λέγοντας πως «η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού.Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά.Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα.Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».