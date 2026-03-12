Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Καταρρέει ο αντικυκλώνας και ανοίγει ο δρόμος της αστάθειας»

Σε νέα ανάρτηση για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, προχώρησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, εξηγεί πως τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα κυλήσει γενικά με πολύ καλές συνθήκες, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, αν και η δροσιά θα είναι αισθητή νωρίς το πρωί και όταν πέφτει ο ήλιος.

Ωστόσο, επισημαίνει πως προς το τέλος της εβδομάδας, ο αντικυκλώνας που φέρνει σταθερό καιρό παρουσιάζει σημάδια εξασθένησης, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες βροχές και μεγαλύτερη ατμοσφαιρική αστάθεια.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τους βόρειους ανέμους να είναι οι επικρατέστεροι.

Τέλος, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι, λόγω της μεταβατικής φύσης της άνοιξης, οι προβλέψεις παραμένουν εύθραυστες και μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικά καιρικά φαινόμενα.

Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Καταρρέει ο αντικυκλώνας και ανοίγει ο δρόμος της αστάθειας. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και στη στεριά και στη Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες με την ψύχρα όμως νωρίς το πρωί και όταν πέφτει ο ήλιος να διατηρείται.

Προς το τέλος της εβδομάδας, το πεδίο υψηλών πιέσεων που επηρεάζει την περιοχή μας, δηλαδή ο αντικυκλώνας, παρουσιάζει σημάδια εξασθένησης. Αυτό σημαίνει ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία γίνεται πιο ευνοϊκή για τη διέλευση διαταραχών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες βροχές.

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί κοντά στα κανονικά επίπεδα με τους βοριάδες να είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι. Είναι επιπόλαιο να μιλάμε από τώρα για ενδεχόμενο νέων κακοκαιριών και για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η αστάθεια.

Η άνοιξη χαρακτηρίζεται από εύθραυστη προγνωσιμότητα, καθώς η ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο και μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικές εξελίξεις.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και πιο φειδωλή διατύπωση μέχρι να υπάρξει σαφέστερη σύγκλιση των προγνωστικών δεδομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.