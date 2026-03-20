Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Η ψύχρα θα έχει διάρκεια» - Η πρώτη εκτίμηση για το Πάσχα

Ο καιρός παραμένει ψυχρός, με τις πρώτες μετεωρολογικές εκτιμήσεις να δείχνουν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες θα έχουν διάρκεια.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν και αύριο, Σάββατο», έραψε σε νέα ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, «στη συνέχεια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να επιστρέψει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα».

Όσο για το πόσο θα διαρκέσει το κρύο, ανέφερε ότι «τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ψύχρα θα έχει διάρκεια, καθώς αναμένεται να επιμείνει τουλάχιστον έως και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου».

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με τον καιρό το Πάσχα, σύμφωνα με την οποία αναμένονται πιθανόν ευνοϊκές συνθήκες. «Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία!», έγραψε.

Μαρουσάκης: «Κλείδωσε» ο καιρός την 25η Μαρτίου - Χειμώνας τις επόμενες ημέρες στη χώρα

Στη δική του πρόγνωση ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε, ότι το σκηνικό θυμίζει χειμώνα παρότι ημερολογιακά έχουμε μπει στην άνοιξη και θα συνεχίσει έτσι για τις επόμενες μέρες.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επικεντρώνονται στα νότια και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ χιόνια αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Την ίδια ώρα, οι δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο και θα παραμείνουν έντονοι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Καιρός - Μαρουσάκης: Οι επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, το Σάββατο θα κυριαρχήσουν δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ λίγες βροχές αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Αττικοβοιωτία και την Κρήτη.

Στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί χιονόπτωση και στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχει συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας, δημιουργώντας ένα γενικότερο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Την Κυριακή η κατάσταση θα παραμείνει παρόμοια, με καλύτερο καιρό προς τα δυτικά και βόρεια, αλλά με χαμηλές θερμοκρασίες που θα διατηρήσουν την αίσθηση χειμώνα.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ακόμη ένα κύμα κακοκαιρίας από την Τρίτη, που θα φέρει περισσότερες βροχές και θα επηρεάσει έντονα την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Συνολικά, ο καιρός θα παραμείνει χειμωνιάτικος για περίπου 5–7 ημέρες, με χαμηλές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους και τοπικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις.