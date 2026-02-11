Καιρός - Τσατραφύλλιας: Η ιδανική ώρα για το τσίκνισμα αύριο στην Αττική

Με άστατο καιρό θα κυλήσει φέτος η Τσικνοπέμπτη, καθώς η χώρα επηρεάζεται από ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα το βράδυ.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών αλλά και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας φτάνει από το βράδυ της Τετάρτης και θα επηρεάσει σταδιακά όλη τη χώρα.

Τα πρώτα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά και νότια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να εντείνονται όσο θα προχωρά η νύχτα και το πρωί της Πέμπτης.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι σχετικά ήπιος μέχρι το μεσημέρι, με πιθανές διάσπαρτες βροχές. Ωστόσο, από το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα, οι βροχές θα ενταθούν και δεν αποκλείεται να συνοδευτούν από καταιγίδες, ειδικά στα νότια και δυτικά παραθαλάσσια τμήματα του νομού.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 16 βαθμούς.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην τελευταία ανάρτησή του στα social media για την κακοκαιρία την Πέμπτη, αναφέρει ωστόσο την ιδανική ώρα για το τσίκνισμα στην Αττική.

Σχεδόν όλα τα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για άστατο καιρό στην Αττική χωρίς ακρότητες από την Τετάρτη το απόγευμα μέχρι την Πέμπτη το πρωί, και από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το πρωί, με τις μεγαλύτερες εντάσεις τις βραδινές ώρες. Έτσι λοιπόν ένα καλό παράθυρο για τσίκνισμα είναι τις μεσημερινιές ώρες της Πέμπτης», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.