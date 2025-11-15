Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται θερμή εισβολή με σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες

Για «θερμή εισβολή» κάνει λόγο στην ανάρτησή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ήδη αρκετοί μετεωρολόγοι είχαν επισημάνει ότι το σκηνικό του καιρού τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, θα θυμίζει άνοιξη στη χώρα, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να το επιβεβαιώνει.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στην πρόσφατη ανάρτησή του για την πορεία του καιρού το Σαββατοκύριακο αλλά και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εξήγησε ότι κύρια χαρακτηριστικά του, θα είναι η ηλιοφάνεια αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες.

Μάλιστα την Τρίτη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτησή του, «ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες. Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ), οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική, σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών. Ενδεικτικά ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Επιπλέον οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.