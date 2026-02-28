Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Διάσπαρτες ψιχάλες, ψύχρα και συννεφιά το Σαββατοκύριακο»

Για «ατμοσφαιρικό βουνό» που εδραιώνει τον καιρό της άνοιξης, κάνει λόγο στη νέα ανάρτησή του στα social media, o Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε λίγο συννεφιά, ψιχάλες και ψύχρα, αλλά από την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου ο καιρός θα βελτιωθεί λόγω αντικυκλώνα, δηλαδή του «ατμοσφαιρικού βουνού».

Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο αντικυκλώνας είναι μια περιοχή υψηλής πίεσης που καθαρίζει την ατμόσφαιρα, διαλύει τα σύννεφα και περιορίζει τις βροχές, φέρνοντας ήλιο, ήπιους ανέμους και γενικά ανοιξιάτικες συνθήκες.

Αυτό δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για υπαίθριες δραστηριότητες, παρά τις πρώτες ψυχρές μέρες του Μαρτίου.

Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Ατμοσφαιρικό βουνό εδραιώνει την Άνοιξη. Καλό μεσημέρι! Με διάσπαρτες ψιχάλες, ψύχρα και λίγο περισσότερη συννεφιά θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο ο Μάρτης θα μας υποδεχτεί με αντικυκλωνικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι την πρώτη εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει, με αποτέλεσμα να μαλακώσει ο καιρός.

Επίσης το βοριαδάκι θα διατηρήσει και καθαρή την ατμόσφαιρα. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο 'Ανοιξη παρά τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου. Που οφείλονται τα παραπάνω; "Το ατμοσφαιρικό βουνό ή ο αντικυκλώνας που διώχνει τις κακοκαιρίες".

Το σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό και ως αντικυκλώνας, είναι μια εκτεταμένη περιοχή όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη από τις γύρω περιοχές και χαρακτηρίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς την επιφάνεια. Καθώς ο αέρας κατεβαίνει συμπιέζεται, θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα να διαλύονται τα σύννεφα και να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.

Έτσι δημιουργείται μια "ασπίδα" σταθερού καιρού που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών, χαρίζοντας ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και γενικά ήπιες συνθήκες», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.