Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα φέρνει φθινόπωρο διαρκείας;»

Ισχυρά και έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, με τον ερχομό του «Ρεξ μπλογκινγκ».

Την ώρα που πλήθος μετεωρολόγων στις προγνώσεις τους για τον καιρό, αναφέρουν πως αναμένεται ίσως η πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στη νέα ανάρτησή του στα social media, εξηγεί για την πορεία των φαινομένων, που φέρνει το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα «Ρεξ μπλογκινγκ».

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για τρία κύρια χαρακτηριστικά τις επόμενες ημέρες στη χώρα, τα οποία είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, οι ισχυροί βοριάδες αλλά και οι έντονες καταιγίδες.

«Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς .Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου ,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας», συνεχίζει.

«Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες! Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο», καταλήγει.