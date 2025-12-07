Καιρός: Τι ακολουθεί μετά την κακοκαιρία Byron - Ο αντικυκλώνας και η πορεία των βροχοπτώσεων

Μετά την κακοκαιρία Byron, που προκάλεσε επικίνδυνες βροχές και πλημμυρικά επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας, οι μετεωρολόγοι παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις τους για τη νέα εβδομάδα.

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει ότι η νέα εβδομάδα ξεκινά με λίγα τοπικά φαινόμενα.

Για αύριο Δευτέρα Δεκεμβρίου, εκτιμά στην πρόγνωσή του, «προς τα ανατολικά και νότια, θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα ενδέχεται να συναντήσουμε πρόσκαιρες βροχές. Για την υπόλοιπη χώρα, αναμένεται ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές. Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει το μεσημέρι, τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου».

Για την Αττική, εκτιμάται ότι θα έλθουν τοπικές νεφώσεις, που θα είναι περισσότερες προς τα ανατολικά και βόρεια και όπως σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης «δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες βροχές προς τα βόρεια. Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει του 16 βαθμούς».

Καιρός: Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον αντικυκλώνα

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς, ενημερώνει για τις επόμενες ημέρες μετά την κακοκαιρία Byron, αναφερόμενος σε έναν αντικυκλώνα που «απλώνει την προστατευτική του ομπρέλα, σταματώντας τις βροχές».

Πιο αναλυτικά, ο μετεωρολόγος έγραψε την 6η Δεκεμβρίου: «ΜΕΤΑ ΤΟΝ "BYRON" TI ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ; - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ .

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια ανάσα ηρεμίας, καθώς ο αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα», σταματώντας τις βροχές και αφήνοντας τη χώρα να πάρει ξανά φως και ανάσα. Όμως, την ίδια ώρα, η υγρασία και η ενέργεια που απομακρύνονται από εμάς ταξιδεύουν νοτιοανατολικά, για να τροφοδοτήσουν άλλα συστήματα και άλλες γειτονιές της Μεσογείου.

Ο καιρός, τελικά, δεν χαρίζει ποτέ σιωπή· απλώς μετακινεί την ένταση αλλού. Κι εμείς παραμένουμε εδώ, να τον παρακολουθούμε, να τον μελετούμε και να τον κατανοούμε λίγο καλύτερα».