Καιρός: Βροχερό το Μεγάλο Σάββατο - Η εικόνα για την Κυριακή του Πάσχα

Η πρόγνωση του καιρού για τις ημέρες του Πάσχα «κλειδώνει» με τους μετεωρολόγους να αποκτούν πιο καθαρή εικόνα για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα.

Οι θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών ήταν υψηλές, αλλά το σκηνικό αλλάζει με την επιστροφή του κρύου και των βροχοπτώσεων.

Αύριο Μεγάλη Τετάρτη ενισχύεται η αστάθεια και πέφτει θερμοκρασία. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφύλλια: «Στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 20 βαθμούς. Επίσης συννεφιές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας ενώ παράλληλα, τοπικές βροχές περιμένουμε μετά το μεσημέρι στην Στερεά και την Πελοπόννησο με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 °C και τους βόρειους ανέμους μέχρι τα έξι μποφόρ. Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς. Στα Χανιά, το Ηράκλειο και τα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε μόνο λίγες νεφώσεις και την θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Κι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι καλός με λίγες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 ως 21 βαθμούς.

Τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς.

Για τις επόμενες ημέρες οδεύοντας προς το Πάσχα ενισχύονται και οι βροχές και το κρύο».

Καιρός: Βροχές το Μεγάλο Σάββατο - Ευνοϊκές οι συνθήκες την Κυριακή

Ο Γιάννης Καλλιάνος παρουσίασε τις αλλαγές που θα γίνουν αισθητές από τις επόμενες ημέρες.

Οι τρεις ημέρες που φαίνεται ότι θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη αστάθεια. Από Μεγάλη Πέμπτη έως Μεγάλο Σάββατο, σε κάποιες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος.

Τη Μ. Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές που δεν πρόκειται να προβληματίσουν. Κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και σε περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίο, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές. Δεν πρόκειται να προβληματίσουν.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός δεν θα αλλάξει σημαντικά. «Περίπου στις ίδιες περιοχές απλώς μπαίνουν και λίγο περισσότερες στο Αιγαίο. Κυρίως στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε τοπικές βροχές και σε περιοχές του Αιγαίου επίσης κάποιου τοπικού χαρακτήρα βροχές» εξήγησε ο μετεωρολόγος στο Mega.

«Μέχρι στιγμής, δεν θα καταλάβουν τίποτα στη Δυτική Ελλάδα, δεν πρόκειται καν να βρέξει σχολίασε ο μετεωρολόγος.

Το Μεγάλο Σάββατο είναι η μέρα με τις περισσότερες βροχές. «Από την περιοχή της Μακεδονίας μέχρι και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης -τοπικά και πιο δυνατές, χιονοπτώσεις στις πιο ορεινές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας. Περιμένουμε αρκετές βροχές το Σάββατο κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο και το μοντέλο που ανέλυσε το απόγευμα της Τρίτης, το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται να βρέξει και στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τη Λάρισα. Ο ίδιος σημειώνει, ότι δεν φαίνεται να επηρεάζεται η Κρήτη.

Η Κυριακή του Πάσχα θα είναι μια ημέρα που θα διατηρηθούν θερμοκρασίες της τάξης των 16 έως 18 βαθμών στις περισσότερες περιοχές. «Αλλά δεν αναμένονται βροχοπτώσεις τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές. Δηλαδή, εάν βρέξει κάπου θα είναι τοπικά και για λίγη ώρα. Θα είναι δηλαδή ευνοϊκές οι συνθήκες για το ψήσιμο του αρνιού» σημείωσε ο Γιάννης Καλλιάνος.

«Ελπίζω να μην αλλάξουν τα δεδομένα. Να μην περιμένουμε τις θερμοκρασίες που είχαμε σήμερα», τόνισε ο Γιάννης Καλλιάνος για τον καιρό της Κυριακής του Πάσχα.

