Καιρός: Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο Δευτέρα - Έρχονται ισχυρά μελτέμια

Κορυφώνεται το καλοκαίρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, με τον καιρό να παρουσιάζει ηλιοφάνεια, θερινές θερμοκρασίες και ανέμους, λίγο πριν την κορύφωση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, ο υδράργυρος σήμερα Κυριακή θα φτάσεις τους 32 με 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 με 6 μποφόρ.

Καιρός: Στους 38 βαθμούς θα «σκαρφαλώσει» από αύριο ο υδράργυρος

Αύριο Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή άνοδο, καθώς στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσεις τους 37 ή και πιθανόν τους 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο και πιθανόν την Κρήτη.

Από την άλλη στη Βόρεια Ελλάδα πρόκειται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες, τοπικές μπόρες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση ή μεγάλο όγκο νερού.

Από την Τρίτη τα μελτέμια πρόκειται να επιστρέψουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 και 7 μποφόρ. Παράλληλα από την Τετάρτη έως και το τέλος της εβδομάδας οι βοριάδες θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τα 7 με 8 μποφόρ και επηρεάζοντας και ηπειρωτικές περιοχές.

Οι ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία πρόκειται να παραμείνει σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα με τον υδράργυρο να κυμαίνεται στους 36 με 37 βαθμούς.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ