Καιρός: Σήμερα το πιο κρύο πρωινό - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, με λίγες βροχές και αυξημένες νεφώσεις, τοπικά πυκνότερες στο νότιο Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στα πελάγη θα επικρατήσουν βοριάδες 3 έως 5 μποφόρ, φθάνοντας τοπικά τα 6 στο Αιγαίο.

Όσο για τη θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στα βόρεια θα κυμανθεί στους 17 έως 19°C, στην υπόλοιπη χώρα στους 20–22°C και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στους 23°C.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Δημήτρη Παπαϊωάννου, σήμερα είναι το πιο κρύο πρωινό, με 10 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος εξηγεί ότι πρόκειται για φυσιολογικές για την εποχή τιμές, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στη διάρκεια της ημέρας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί-βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην περιοχή Κάσου–Καρπάθου νωρίς το πρωί.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.