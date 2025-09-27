Καιρός σήμερα: Πέφτει στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία - Καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο

Ο καιρός μπαίνει από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου σε ρυθμούς φθινοπώρου καθώς πέφτει η θερμοκρασία και αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ ο καιρός θα χαλάσει από το βράδυ του Σαββάτου (27.09.2025) με την κακοκαιρία να κρατά ως αργά το βράδυ της Κυριακής (28.09.2025) φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες. «Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)», αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

Για το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Μετά το απόγευμα βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και πιθανόν στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα στο Κεντρικό Ιόνιο και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 20 βαθμούς), 16 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 17 έως 28 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 23 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 27 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά τις πρωινές ώρες στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 90 km/h), ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Κεντρικό Ιόνιο τοπικά μέτριοι 5 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημεριανές ώρες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ τοπικά θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα