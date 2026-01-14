Καιρός σήμερα: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Νέα πτώση το Σαββατοκύριακο

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και βελτίωση των μετεωρολογικών συνθηκών συνθέτουν τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Τετάρτη (14/1), την ώρα που το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα επιδείνωση.

Όσον αφορά στον καιρό σήμερα, θα είναι αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις με την ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα νότια 5 και το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι, παρότι οι επόμενες ημέρες θα θυμίζουν σε γενικές γραμμές Αλκυονίδες, δεν πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως τέτοιες, κυρίως λόγω των χαμηλών ελαχίστων θερμοκρασιών.

Όπως τονίζει, οι ελάχιστες τιμές, παρά τη σταδιακή άνοδο, θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε επίπεδα που ευνοούν τον παγετό, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, χωρίς ωστόσο να φτάσει σε ακραία χαμηλά επίπεδα.