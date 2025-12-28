Καιρός: Σφοδροί άνεμοι και τσουχτερό κρύο σήμερα στη χώρα - Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή

Άστατο αναμένεται το σκηνικό του καιρού σε κάποιες περιοχές της χώρας σήμερα, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των ειδικών.

Από το Σάββατο, με ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, εφιστούσε την προσοχή των πολιτών την Κυριακή, καθώς έκανε λόγο για ισχυρά καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος επισήμανε πως αναμένονται ενισχυμένοι άνεμοι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση και το κρύο να είναι ιδιαίτερα έντονο.

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Σφοδροί βορειοδυτικοί άνεμοι σε επίπεδα θύελλας και έντονο κρύο στην αίσθηση κυρίως την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 28/29 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική!», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την Κυριακή, οι άνεμοι ενισχύονται από το πρωί, με το πιο δύσκολο διάστημα από περίπου τις 10:00 έως τις 22:00–23:00. Οι ριπές θα είναι πολύ δυνατές (9 -10 και πρόσκαιρα ίσως και 11 Μποφόρ), κυρίως σε εκτεθειμένα σημεία, ανοικτούς δρόμους και γέφυρες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων, ζημιές σε πινακίδες και δυσκολίες στην οδήγηση, ειδικά για ψηλά οχήματα», συνέχιζε.

«Η θερμοκρασία θα είναι μεν γύρω στους 12 βαθμούς και, σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο, η αισθητή θερμοκρασία θα είναι αρκετά πιο χαμηλή το πολύ στους 7 το μεσημέρι, και κοντά στο 0 το πρωί και το βράδυ. Ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, περιορίστε μετακινήσεις σε εκτεθειμένα σημεία και ντυθείτε καλά, γιατί ο αέρας θα κάνει το κρύο πιο “τσουχτερό” από αυτό που δείχνει το θερμόμετρο», συμπλήρωνε μεταξύ άλλων.

Την ίδια ώρα στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media και ο Θοδωρής Κολυδάς, γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, εφιστά την προσοχή των πολιτών σήμερα, λόγω πολύ ισχυρών ανέμων.

«Πολύ ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) και τις Σποράδες οι οποίοι θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ την Κυριακή», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του.

«Η προσοχή μας δεν στρέφεται μόνο στη... μπουγάδα, αλλά στα δέντρα , τις διαφημιστικές πινακίδες τις βάρκες στο Θερμαικό κ.α.», κατέληξε.