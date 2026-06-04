Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές σήμερα, Πέμπτη

Αστάθεια θα παρουσιάσει σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, ο καιρός σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αντίθετα, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες – νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Αττική

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στην Αττική. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι χαμηλότερη κατά 3 έως 4 βαθμούς.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αρχικά καλός, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα παραμείνει χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Από τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Τα φαινόμενα θα περιοριστούν από το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και τοπικά τους 31 βαθμούς σε ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο.

Κυκλάδες και Κρήτη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τμήματα και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πρόβλεψη για την Παρασκευή (5/6)

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, με τα φαινόμενα να υποχωρούν από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι ασθενείς και πρόσκαιρα νότιοι τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 27 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία έως 31 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.