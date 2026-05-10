Καιρός: Προ των πυλών θερμή εισβολή - Η Τρίτη θα είναι η ημέρα με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες

Από σήμερα ξεκινά σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, σημείωσε αρχικά πως ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμη περισσότερο τη Δευτέρα και θα κορυφωθεί την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για μια ήπια και απολύτως φυσιολογική για την εποχή «θερμή εισβολή», με τις θερμοκρασίες να κινούνται περίπου 4 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για τον Μάιο.

Από την Τετάρτη, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης και επιστροφή σε πιο φυσιολογικές τιμές.

Παράλληλα όπως επισημαίνει, θα σημειωθούν και ήπιες μεταφορές αφρικανικής σκόνης, χωρίς όμως σημαντικές επιπτώσεις.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου για τον καιρό

«Ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα η θερμοκρασία και από αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, θα δούμε ακόμη πιο αυξημένες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η κορύφωση αυτής της ήπιας θερμής περιόδου αναμένεται την Τρίτη 12 Μαΐου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες που φαίνονται στον πίνακα -και βρίσκονται εντός του κόκκινου πλαισίου- να καταγράφονται στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας αλλά και στο Άργος, περιοχή που κατά πάσα πιθανότητα θα σημειώσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, στον Αργολικό κάμπο.

Πρόκειται για μια ήπια θερμή εισβολή, απόλυτα φυσιολογική για την εποχή, η οποία θα ανεβάσει τη θερμοκρασία περίπου κατά 4-5°C πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές. Η πιο θερμή ημέρα φαίνεται πως θα είναι η Τρίτη, όταν ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 32-33°C σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και κυρίως σε κλειστούς κάμπους και ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.

Η θερμοκρασιακή αυτή άνοδος που θα κορυφωθεί την Τρίτη, από την Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί σε όλη την Ελλάδα αφού θα σημειωθούν φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Από πλευράς καιρικών φαινομένων, τη Δευτέρα 11/5 αλλά και την Τρίτη 12/5 αναμένονται τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, κυρίως από το ύψος της βορειοδυτικής Θεσσαλίας και βορειότερα προς τη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παρόμοια εικόνα, αλλά με λιγότερα φαινόμενα, θα διατηρηθεί και την Τετάρτη με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά.

Την Πέμπτη αυξάνονται οι πιθανότητες αστάθειας σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, με περισσότερες τοπικές μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, ένα φαινόμενο το οποίο θα αξιολογήσουμε τις επόμενες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, δεν φαίνεται να προκύπτει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες ή στις εναέριες κυκλοφορίες. Η Τρίτη θα είναι η ημέρα με τους πιο ενισχυμένους ανέμους, οι οποίοι στα πελάγη θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο ακόμη και τα 7 μποφόρ. Τις υπόλοιπες ημέρες οι άνεμοι θα κυμαίνονται γενικά στα 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη σκόνη, κατά διαστήματα θα σημειώνονται ήπιες μεταφορές από τη Βόρεια Αφρική, με μικρές συγκεντρώσεις που δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα, παρά μόνο μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος.