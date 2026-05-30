Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Γενικά ευνοϊκός θα είναι ο καιρός για όσους ταξιδεύουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τη θερμοκρασία να κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, τις θερμές ώρες της ημέρας (μεσημέρι με απόγευμα) αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, θα εκδηλωθεί η γνωστή μεσημβρινή και απογευματινή αστάθεια, με νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κυρίως στα ηπειρωτικά.

Όπως ανέφερε, σήμερα αναμένονται τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, καθώς και την Πελοπόννησο.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Τόσο την Κυριακή όσο και τη Δευτέρα οι συνθήκες θα είναι καλές, με μερικές μόνο τοπικές μπόρες κατά τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι εκτιμάται ότι εξασθενήσουν κι άλλο και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ.

