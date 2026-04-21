Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες 48 ώρες

Αλλάζει ο καιρός από τις επόμενες ώρες, με βροχές, ενισχυμένους ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας να επικρατούν το διήμερο Τετάρτης–Πέμπτης, σε αυτό που οι μετεωρολόγοι περιγράφουν ως «φθινοπωρινό διάλειμμα».

Συγκεκριμένα, η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εκτίμησή της, την Τετάρτη αναμένονται βροχές και λίγες καταιγίδες από το πρωί στη βόρεια Ελλάδα. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ βροχές αναμένονται και στο βόρειο Αιγαίο. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν και λίγες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ στα νότια θα είναι δυτικοί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα θα κυμανθεί έως 23-25 βαθμούς.

Στην Αττική είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες από το μεσημέρι, με ασθενείς ανέμους που σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές, βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Η εκτίμηση Δ. Ζιακόπουλου για το βαρομετρικό χαμηλό στη Ν. Αδριατική

Στον ιστότοπό του, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος έγραψε για τον καιρό της Τετάρτης 22 Απριλίου:

«Βαρομετρικό χαμηλό στη Ν. Αδριατική, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται Α-ΝΑ και το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη ΒΔ Ελλάδα, την κεντρική χώρα και κυρίως τη Β. Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Β. Αιγαίου. Σημειώνεται ότι στα ορεινά των παραπάνω περιοχών θα πέσουν και χιόνια, ενδεικτικό στοιχείο του μεγέθους της πτώσης της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί εκεί. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι μόνο στο ΒΑ Αιγαίο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ».

Για την Πέμπτη, ο μετεωρολόγος σημείωσε, ότι «τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στη Β-ΒΑ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση».

Τέλος, για τον καιρό της Παρασκευής, ανέφερε: «Την Παρασκευή (24/4), τα όποια φαινόμενα φαίνεται να περιορίζονται στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της».

