Καιρός: Πού έρχονται τα πρώτα 40άρια - Κορυφώνεται η ζέστη

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση του «θερμού επεισοδίου» που θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας, καθώς η θερμοκρασία -κατά τόπους- θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, παρουσίασε τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό των επόμενων ημερών, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η διάρκεια του θερμού επεισοδίου θα είναι μικρή.

Προς το Σαββατοκύριακο, η επιρροή αυτού του αντικυκλώνα επεκτείνεται λίγο ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί περισσότερο και η χώρα μας. Έτσι, αναμένεται η κορύφωση του θερμού επεισοδίου, με θερμοκρασίες που κατά τόπους θα προσεγγίσουν ή και θα ξεπεράσουν οριακά τους 40°C, σε αστικά κέντρα και σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα μακριά από τη θάλασσα κυρίως της κεντρικής, δυτικής και νότιας χώρας, εξήγησε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ.

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη.

Η χώρα μας, καθώς βρίσκεται ανατολικά αυτού του ισχυρού υποτροπικού αντικυκλώνα που διατηρεί τον πυρήνα των πολύ θερμών αερίων μαζών πάνω από τη δυτική και την κεντρική Μεσόγειο, επηρεάζεται κατά διαστήματα από θερμότερες αέριες μάζες, χωρίς όμως να βρίσκεται στον πυρήνα τους. Γι’ αυτό και τις τελευταίες ημέρες καταγράφουμε κατά τόπους υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να παρατηρούνται γενικευμένα ακραίες τιμές.

Προς το Σαββατοκύριακο, όμως, η επιρροή αυτού του αντικυκλώνα επεκτείνεται λίγο ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί περισσότερο και η χώρα μας. Έτσι, αναμένεται η κορύφωση του θερμού επεισοδίου, με θερμοκρασίες που κατά τόπους θα προσεγγίσουν ή και θα ξεπεράσουν οριακά τους 40°C, σε αστικά κέντρα και σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα μακριά από τη θάλασσα κυρίως της κεντρικής, δυτικής και νότιας χώρας. Με τα σημερινά δεδομένα, η Κυριακή συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσει την πιο θερμή ημέρα της περιόδου.

Με τα σημερινά, πάντως, προγνωστικά στοιχεία, αυτό το θερμό επεισόδιο δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς τη Δευτέρα ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά αναμένεται να αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα μας, οδηγώντας σε σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, αρχικά στα βόρεια. Στα κεντρονότια, αντίθετα, οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται να επιμείνουν περισσότερο πιθανώς μέχρι την Τρίτη, ενώ η αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας θα ευνοήσει και την εκδήλωση περισσότερης αστάθειας. Πρόκειται, βέβαια, για μια τάση που θα επανεκτιμήσουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία θα γίνονται πιο αξιόπιστα.

Σήμερα

Σήμερα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, ενώ δεν αποκλείεται προς τα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου θα πνέουν γενικά έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περιοχές που ευνοούνται περισσότερο από τη ζέστη, όπως οι πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Αργολίδας, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38°C, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 39°C. Στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν γενικά στους 35 με 36°C, ενώ στα νησιά του Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν χαμηλότερες λόγω της επίδρασης των ισχυρών βοριάδων.

Πέμπτη

Την Πέμπτη το μόνο ουσιαστικό στοιχείο που αλλάζει είναι η μικρή ενίσχυση της αστάθειας στη βόρεια χώρα. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειότερα τμήματα της Πίνδου, στη Μακεδονία και πιθανώς στη Θράκη.

Θερμοκρασιακά δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Στο εσωτερικό της χώρας και κυρίως στα κεντροδυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει και πάλι τους 38 με 39°C, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη δυτική Στερεά. Μάλιστα, προς το Αγρίνιο δεν αποκλείεται να καταγραφούν τοπικά ακόμη υψηλότερες τιμές,

Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 35 με 36°C, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν στα 6 και πιθανώς έως 7 μποφόρ.

Παρασκευή

Την Παρασκευή θα διατηρηθεί η αστάθεια κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ θα αρχίσουν να επηρεάζουν περισσότερο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, από την Εύβοια έως και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η ενίσχυση των βοριάδων θα οδηγήσει σε μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά, ενώ οι υψηλότερες τιμές θα διατηρηθούν στο εσωτερικό και κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει και πάλι τους 38°C.

Σάββατο

Το Σάββατο πλησιάζουμε πλέον στην κορύφωση του θερμού επεισοδίου. Στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και στις πεδιάδες της Μακεδονίας η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39°C, ενώ θα αρχίσουν πιθανως να εμφανίζονται και τα πρώτα τοπικά 40άρια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία θα υποχωρεί ικανοποιητικά στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στα ανατολικά παράκτια και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου με εξαίρεση τη Νότια Κρήτη και τη Ρόδο, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλότερες, καθώς το μελτέμι θα συνεχίσει να περιορίζει την άνοδο του υδραργύρου.

Οι βοριάδες θα παρουσιάσουν μικρές αυξομειώσεις, διατηρούμενοι γενικά έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ την Κυριακή θα εξασθενήσουν σημαντικά.