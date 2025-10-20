Καιρός: Πού βρέχει τώρα στη χώρα, τι γίνεται στην Αττική

Βροχερός είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το meteo.gr, προβλέπονται νεφώσεις στη χώρα με βροχές κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, καταιγίδες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το απόγευμα στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 19, στη Θεσσαλία από 12 έως 19, στην Ήπειρο από 9 έως 21, στη Στερεά από 12 έως 20, στην Πελοπόννησο από 14 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 22, στο Βόρειο Αιγαίο από 12 έως 20, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 16 έως 21, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.

Καιρός: Πού βρέχει τώρα

Για να δείτε πού βρέχει τώρα στη χώρα, πατήστε ΕΔΩ.

Σημειώνεται πως στην Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο εντοπίστηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής της Κυριακής 19/10 έως τις 18:20 το απόγευμα.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη:

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα σημειώθηκε στην Κάτω Βλασία Αχαΐας και είναι ίσο με 44,8 χιλιοστά.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά. Στη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο. Η ορατότητα στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμοόυς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης). Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.