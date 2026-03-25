Καιρός: Πότε ξεκινούν διαδοχικές κακοκαιρίες

Τα προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό των επόμενων ημερών και των αρχών Απριλίου, παρουσίασε η μετεωρολόγος του Mega, Χριστίνα Ρήγου.

Η γνωστή μετεωρολόγος επισήμανε πως από την Παρασκευή και έπειτα, ξεκινά μία περίοδος αρκετά υετοφόρα, με διαδοχικές κακοκαιρίες να επηρεάζουν τη χώρα μέχρι τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η Χριστίνα Ρήγου ανέφερε ότι τα βαρομετρικά χαμηλά θα έλθουν από τη δυτική Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν τη χώρα, ενώ στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένονται -και- χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Ειδικότερα, από το ξημέρωμα της Παρασκευής αναμένεται μία μεταβολή του καιρού από το βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας με καταιγίδες, πρώτα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία, και στη συνέχεια προς ανατολικά. Όσον αφορά στην Αθήνα, δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα, ενώ ο καιρός θα είναι ήπιος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Καιρός: Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις κακοκαιρίες

Την Πέμπτη ο καιρός θα ξεκινήσει ήπια, αλλά από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει πολλές περιοχές, φέρνοντας έντονες βροχές και πυκνά χιόνια στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Ο Μάρτιος θα κλείσει με αυτά τα σκαμπανεβάσματα, ενώ τις πρώτες μέρες του Απριλίου ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βελτίωση να αναμένεται μετά τη Μεγάλη Τρίτη και Τετάρτη, όταν η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα αλλάξει και η θερμοκρασία θα ανέβει.

Το πιθανότερο είναι η Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινήσει άστατα, με φαινόμενα να υποχωρούν σταδιακά, αν και την Παρασκευή το απόγευμα αναμένεται εντονότερη κακοκαιρία.