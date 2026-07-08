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Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

Το Meteo παρουσιάζει τα νέα του προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό των επόμενων ημερών

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΙΡΟΣ METEO ΑΘΗΝΑ ΒΡΟΧΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Μεμονωμένες βροχές θα καταγραφούν αύριο Πέμπτη (9/7) στην Αθήνα, όπως προέκυψε από την πρόγνωση του Meteo για τον καιρό.

Στην ημερήσια πρόγνωσή του για τον καιρό, το Meteo διευκρινίζει πως το μεσημέρι της Πέμπτης, από τις 12:00 έως τις 15:00, θα πέσουν βροχές σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, μεταξύ άλλων και στο κέντρο της πόλης.

ΚΑΙΡΟΣ ΒΡΟΧΗ ΑΘΗΝΑ METEO Facebook Twitter
Η πρόγνωση του Meteo για βροχοπτώσεις στην Αθήνα / Φωτ.: Meteo

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες 

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, με ανάρτηση στην προσωπική του ιστοσελιδα, παρουσίασε τον καιρό των επόμενων ημερών.

Αρχικά, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος γράφει: «Την Τετάρτη στη ΝΑ Ευρώπη, η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων -με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΔ Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο- θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Καρπάθιο Πέλαγος). Αναφορικά με τις λοιπές βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 36 βαθμούς και το απόγευμα λόγω θερμικής αστάθειας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας».

Ο καιρός την Πέμπτη 9 Ιουλίου

«Την Πέμπτη (9/7), στην ανατολική και τη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στο Β. Αιγαίο οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές για την εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο 6 μποφόρ. Στο Α-ΒΑ Αιγαίο οι βοριάδες δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φθάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική και τη βόρεια χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση», συνεχίζει.

Ο καιρός την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο

«Την Παρασκευή (10/7), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά κυρίως της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι μόνο στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά», πρόσθεσε και τέλος, για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, ανέφερε: 

«Το Σαββατοκύριακο (11-12/7), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας (αντιπροσωπευτικές μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά οι 36 με 37 βαθμοί)».

Με πληροφορίες από Meteo, Δημήτρης Ζιακόπουλος

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