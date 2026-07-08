Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

Μεμονωμένες βροχές θα καταγραφούν αύριο Πέμπτη (9/7) στην Αθήνα, όπως προέκυψε από την πρόγνωση του Meteo για τον καιρό.

Στην ημερήσια πρόγνωσή του για τον καιρό, το Meteo διευκρινίζει πως το μεσημέρι της Πέμπτης, από τις 12:00 έως τις 15:00, θα πέσουν βροχές σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, μεταξύ άλλων και στο κέντρο της πόλης.

Facebook Twitter Η πρόγνωση του Meteo για βροχοπτώσεις στην Αθήνα / Φωτ.: Meteo

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, με ανάρτηση στην προσωπική του ιστοσελιδα, παρουσίασε τον καιρό των επόμενων ημερών.

Αρχικά, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος γράφει: «Την Τετάρτη στη ΝΑ Ευρώπη, η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων -με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΔ Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο- θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Καρπάθιο Πέλαγος). Αναφορικά με τις λοιπές βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 36 βαθμούς και το απόγευμα λόγω θερμικής αστάθειας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας».

Ο καιρός την Πέμπτη 9 Ιουλίου

«Την Πέμπτη (9/7), στην ανατολική και τη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στο Β. Αιγαίο οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές για την εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο 6 μποφόρ. Στο Α-ΒΑ Αιγαίο οι βοριάδες δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φθάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική και τη βόρεια χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση», συνεχίζει.

Ο καιρός την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο

«Την Παρασκευή (10/7), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά κυρίως της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι μόνο στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά», πρόσθεσε και τέλος, για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, ανέφερε:

«Το Σαββατοκύριακο (11-12/7), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας (αντιπροσωπευτικές μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά οι 36 με 37 βαθμοί)».

Με πληροφορίες από Meteo, Δημήτρης Ζιακόπουλος