Ο καιρός για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς κυλά σε φθινοπωρινές συνθήκες.

Όπως σχολίασε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, πρόκειται για «μία φθινοπωρινή παρένθεση», με μικρή διάρκεια.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος του OPEN αναφέρθηκε στην αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αυτές τις ημέρες, σχολιάζοντας την «εντυπωσιακή υποχώρηση του υδραργύρου, της τάξης των 8 με 10 βαθμών, με εξαίρεση τη δυτική ηπειρωτική χώρα αλλά και τα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα».

Καιρός: Η εξέλιξη των φαινομένων το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο καιρός αύριο Σάββατο 2/5 θα παραμένει άστατος, κυρίως για τα ανατολικά και νότια, δηλαδή, όπως εξήγησε, πρόκειται για «μια περιοχή από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά και από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια», τμήματα δηλαδή της χώρας που «κοιτάνε» προς το Αιγαίο. Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στα βουνά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Την Κυριακή η αστάθεια αρχίζει να περιορίζεται προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.

Ο μετεωρολόγος τόνισε, ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στο πεδίο των ανέμων μέσα στο Αιγαίο, όπου αναμένεται να φτάσουν έως και τα 8 με 9 μποφόρ.

Καιρός: Πότε επιστρέφει η άνοιξη

Σύμφωνα, τόσο με τον Κ. Μαρουσάκη, όσο και με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, ο φθινοπωρινός καιρός αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από τη Δευτέρα.

Η Χριστίνα Ρήγου ανέφερε ότι τη Δευτέρα «ο ήλιος θα κάνει και πάλι την εμφάνισή του». Ωστόσο, όπως σημείωσε το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά «θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες. Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει μια ανοδική πορεία και θα φτάσει το μεσημέρι του 19 με 20 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι γενικά πιο εξασθενημένοι και σταδιακά θα υποχωρήσουν».

Από τη Δευτέρα η άνοιξη επιστρέφει πιο δυναμικά, «ιδιαίτερα από Τετάρτη και Πέμπτη, όπου θα έχουμε καθαρό ουρανό, ήπιο πεδίο ανέμων και θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 26 με 28 βαθμούς», όπως εκτιμά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Με πληροφορίες από Open και Mega