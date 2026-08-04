Καιρός: Πότε αναμένεται το νέο κύμα ζέστης - Η πρόγνωση Κολυδά για το 15ήμερο

Η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει την ανηφόρα τις επόμενες ημέρες, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν ότι το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί το διάστημα από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, ενώ η γενικότερη εικόνα του καιρού θα παραμείνει ξηρή, χωρίς ενδείξεις για κάποια γενικευμένη μεταβολή.

Καιρός: Αστάθεια από τις 10 Αυγούστου και μετά

Μετά τις 10 Αυγούστου, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί τοπική αστάθεια σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ωστόσο προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάποια εκτεταμένη αλλαγή του καιρού.

Παράλληλα, όσο αυξάνεται η χρονική απόσταση της πρόγνωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αβεβαιότητα ως προς τις επιμέρους λεπτομέρειες, με ασφαλέστερη να θεωρείται προς το παρόν η γενική τάση για άνοδο της θερμοκρασίας έως τις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου του Αυγούστου, επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς.

Καιρός: Η πρόγνωση για την Τετάρτη (5/8)

Για την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και τις θερμές ώρες πρόσκαιρα στα δυτικά και νότια ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά τμήματα.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ, με πρόσκαιρη εξασθένηση μετά το απόγευμα, σύμφωνα με το meteo.gr.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33 βαθμούς), 23 έως 36 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 38 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο έως τους 38 βαθμούς Κελσίου), 22 έως 33 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 21 έως 38 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 25 έως 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα (στην Ανατολική Ρόδο έως τους 36 βαθμούς Κελσίου).

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.