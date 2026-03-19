Καιρός: Πόσο θα «κρατήσει» το κρύο - Η πρώτη εκτίμηση για την 25η Μαρτίου

Ο καιρός φέρνει περισσότερο κρύο και έντονα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές.

Όπως γράφει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας η χώρα μοιάζει με «σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα», καθώς έχουμε: «κακοκαιρία από την Ιταλία, κρύο από τη Σιβηρία και σκόνη από την Αφρική».

Σύμφωνα με τον ίδιο η μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών από τη Σιβηρία προς την περιοχή μας βρίσκεται σε εξέλιξη και το κρύο αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή. «Ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει από το Σαββατοκύριακο», σημείωσε.

Ο καιρός μέχρι την 25η Μαρτίου, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο

Στο προσωπικό του ιστολόγιο, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, παρουσίασε εκτενώς τις εκτιμήσεις του για τον καιρό από την 21η έως την 25 Μαρτίου.

Όπως σημειώνει, «το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη ΝΔ Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί νοτιοανατολικά και να επηρεάσει την περιοχή των Κυθήρων και από τις πρώτες πρωινές ώρες ως το μεσημέρι της Παρασκευής την Κρήτη». Ο ίδιος τονίζει, ότι «στη Μεγαλόνησο κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα και χρειάζεται προσοχή».

Για το νέο εικοσιτετράωρο, αναμένονται «τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και οι Β-ΒΑ άνεμοι στο Αιγαίο θα φθάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές της θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της χώρας».

Ο καιρός το Σάββατο 21 Μαρτίου

Το Σάββατο «ασθενείς τοπικές βροχές ή και χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές και κυρίως στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη Β. Κρήτη. Οι Β-ΒΑ άνεμοι θα έχουν ένταση στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές της δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά στη Β-ΒΔ Ελλάδα οι ελάχιστες τιμές θα πέσουν λίγο και δεν αποκλείεται να σημειωθεί ασθενής παγετός», σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Δ. Ζιακόπουλο.

Την Κυριακή (22/3), «προβλέπονται», συνεχίζει, «τοπικές νεφώσεις και στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ΝΑ έως ΒΑ 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει μικρή άνοδο, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα είναι σχετικά χαμηλή και μάλιστα κατά τόπους στη Β-ΒΔ Ελλάδα θα σημειωθεί ασθενής παγετός».

Για τον καιρό της Δευτέρας 23 Μαρτίου, ο Δ. Ζιακόπουλος γράφει στην ιστοσελίδα του: «Προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά Β-ΒΑ με βασική ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά».

Τέλος, για την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, εκτιμά ότι «γενικά, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές κατά περιόδους και αισθητή την παρουσία των Β-ΒΑ ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά της εποχής».

